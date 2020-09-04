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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 23:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF'den talimat değişikliği! İkinci sarıdan kırmızı kart...

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Son Dakika | TFF'den talimat değişikliği! İkinci sarıdan kırmızı kart...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde, maddelerinde değişiklik yapılan talimatlar yayımlandı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. Maddesi'nin değiştirilen 5. fıkrasına göre resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek.

94. Madde'nin 5. fıkrası şöyle:

"Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler."

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