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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: TFF'den Tahkim Kurulu kararı! Bundan sonra...

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Son dakika: TFF'den Tahkim Kurulu kararı! Bundan sonra...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçelerinin bu aydan itibaren internet sitesinden paylaşılacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek Tahkim Kurulu Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF'nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacaktır." denildi.

Uygulama kapsamında örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararların yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

Son dakika: TFFden Tahkim Kurulu kararı Bundan sonra...

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