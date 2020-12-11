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Futbol
Haber Giriş: 11.12.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF'den Sivasspor'un İsrail'de yaşadığı olayla ilgili açıklama

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Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor'un İsrail'de yaşadığı havalimanı eziyetiyle ilgili bir açıklama yaptı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı. TFF bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

"Sporun barış ve dostluk değerleriyle bağdaşmayan bu olayları asla tasvip etmiyor, İsrail yetkilileri tarafından temsilcimiz Demir Grup Sivasspor’a yapılanları kınıyoruz."

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İsrailde büyük skandal Sivasspor mahsur kaldı, Büyükelçilik devreye girdi...
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SİVASSPOR'A BÜYÜK AYIP

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanıldı.

MAHSUR KALDILAR

Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer aldı.

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