Son Dakika: TFF'den Beşiktaş forması giyen Serdar Saatçı'ya tebrik!

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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kayserispor müsabakasında alkışlanacak bir harekete imza atmıştı.

Müsabakanın 9. dakikasında Beşiktaş'ın kullandığı serbest atışta top dışarı çıkmış ve mücadelenin hakemi Ali Şansalan, korner noktasını gösterirken Serdar Saatçı topun kendisinden çıktığını belirtmişti. Serdar'ın uyarısı sonrası hakem Şansalan kararını değiştirmiş ve genç futbolcuya teşekkür etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yukatel Kayserispor maçında Beşiktaş lehine verilen korner kararı üzerine topun en son kendisine çarptığını söyleyerek büyük bir centilmenliğe imza atan Serdar Saatçı'yı tebrik etti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Spor Toto Süper Lig’in 16. Haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakasında, takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunan Serdar Saatçı'yı bu centilmenliğinden ötürü tebrik ederiz.

SERDAR SAATÇI MAÇTAN SONRA NE DEMİŞTİ?

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Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Serdar Saatçı, "Maçın içinde böyle enteresan duygular oldu. Geri düştük. Geri düştüğümüzde asla pes etmedik. Çok çabaladık. Bu güzel taraftarımıza, bu güzel galibiyeti verebilmek ve ay yıldızlı formamızın hakkını verebilmek için elimizden geleni vermeye çalıştık. Bize altyapıda 'Şeref'inle oyna, hakkınla kazan'ı öğrettiler. Biz hakkımızla 3 puan alalım. Bize bu yakışır." dedi.