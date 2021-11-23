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Son dakika: TFF'den Nuri Akın açıklaması! Galatasaray-Fenerbahçe maçında...

#TFF#Nuri Akın#Galatasaray-Fenerbahçe
Son dakika: TFFden Nuri Akın açıklaması Galatasaray-Fenerbahçe maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe maçıyla ilgili haberlerde ismi geçen yönetim kurulu üyesi Nuri Akın ile ilgili bir açıklama yaptı.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Federasyonumuzun değerli Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Nuri Akın'ın TFF üyeliğine seçilmesiyle ilgili ve kamuoyunda yer alan bazı konularda yanlış bilgiye dayalı değerlendirmeler yapılmaktadır.

Sayın Nuri Akın, Türkiye'nin saygın ve başarılı iş adamlarından olup, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in bizzat talebiyle, 1 Haziran 2019'da yapılan TFF Seçimli Olağan Genel Kurulu öncesinde Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve davet edilmiş ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

O günden bu yana TFF Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam eden Sayın Akın, başta UEFA Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliği için yenilenen Olimpiyat Stadyumu olmak üzere birçok çalışmanın sorumluluğunu üstlenmiştir.

Federasyonumuzu temsil eden her kişi, TFF'yi temsil ettiğinin bilincindedir ve ona göre davranır.

Sayın Nuri Akın'ı yıpratmaya yönelik değerlendirme ve haberlere itibar edilmemelidir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

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#TFF#Nuri Akın#Galatasaray-Fenerbahçe

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