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GeriFutbol Son Dakika | TFF'den 'mücbir sebep' açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 17:46,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF'den 'mücbir sebep' açıklaması

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Son Dakika | TFF'den 'mücbir sebep' açıklaması
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Türkiye Futbol Federasyonu, yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına yönelik haberler hakkında açıklamada bulundu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Bir spor radyosu ve internet sitesinde; TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

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