Son Dakika | TFF'den Maradona kararı! Bütün maçlarda...

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri olan Arjantinli Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.



Meksika’da düzenlenen 1986 Dünya Kupası’nda ülkesi Arjantin ile şampiyonluk yaşayan Maradona, yeteneği ve gösterdiği performansla unutulmazlar arasında yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Kasım günü ve 27, 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde Maradona'nın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Maradona’nın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, sevenleri, Arjantin Futbol Federasyonu ve dünya futbol ailesine başsağlığı dileriz.

Futbola yaptığın unutulmaz katkılar için sonsuz teşekkürler, huzur içinde yat Diego Maradona...