Son Dakika: TFF'den harcama limitlerine dair açıklama!

İŞTE O AÇIKLAMA

Federasyonumuz tarafından futbol kulüplerimizin sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşmalarını sağlamak amacıyla 2019-2020 sezonu itibariyle, tüm kulüplerimizin isteği ve desteğiyle başlattığımız Takım Harcama Limitleri uygulaması titiz bir şekilde sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; kulüplerimizin transfer çalışmaları ve harcamaları ile ilgili uygulama esasları Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı çerçevesinde belirlenmiş, kontrolü ve denetimi Kulüp Lisans Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Geçmiş sezonlarda olduğu gibi, 2020-2021 futbol sezonu için de kulüplerimizin sezon boyunca harcayabilecekleri tutarlar Talimatımızda belirtilen yöntemler ile 1. Transfer ve Tescil dönemi ve Kulüplerimizin artırım talepleri dikkate alınarak 2. Transfer ve Tescil Dönemi öncesinde kamuoyuna ilan edilmiştir.

Kulüplerimiz de her takıma aynı yöntem ve sistem uygulanmasıyla belirlenen limitler çerçevesinde transfer çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Kulüplerin Takım Harcama Limitlerini aşan futbolcu sözleşmelerinin tescili Talimat hükümlerine göre mümkün değildir.

Aynı Talimatın Cezai Yaptırımlar Maddesinin 2. Bendine göre; “Kulüplerin, işbu EK-XII uyarınca Kurul’a sunması gereken bilgi ve belgeleri süresinde sunmaması, eksik sunması veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması halinde Kurul tarafından, ihlalin ağırlığına göre İhtar, Kadro Sınırlaması, Transfer Yasağı ve Puan Silme yaptırımları birlikte veya ayrı uygulanır” hükmüyle kulüplere uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilmiştir.

Yapılan tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır.

Dolayısıyla kamuoyu nezdinde süreci tartışmalı hale getiren açıklamalar ve yorumların Türk futboluna bir katkısı yoktur. Kulüplerimizin de bu görev ve sorumlulukla hareket edeceklerine inancımız tamdır.

Federasyonumuz kararlılıkla Takım Harcama Limitlerini tüm kulüplerimizi mali disipline kavuşturmak amacıyla uygulamaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerinize sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu

SÜPER LİG KULÜPLERİ ARA TRANSFER DÖNEMİNDE NE KADAR HARCAMA YAPTI?

Bilindiği üzere, 5 Ocak 2021 tarihinde başlayan İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 1 Şubat 2021 tarihinde sona ermiştir.



Bu süreçte Süper Lig kulüplerimizin yapmış oldukları transferlerle ilgili değerlendirmeler üzerine bazı konularda bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.



Kulüp Lisans Kurulu tarafından 2020-2021 sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi’nde 152 oyuncunun sözleşmesi tescil edilmeye uygun bulunmuştur.



21 Süper Lig kulübüne ait bu transferlerin oyuncu, menajer ve teknik adam ücretleri ile transfer tazminatları dahil olmak üzere bu sezona denk gelen toplam maliyeti 288 milyon liradır. Kulüp başına ortalama 13.7 milyon TL transfer harcaması yapılmıştır.



2019-2020 sezonu İkinci Transfer ve Tescil döneminde ise 18 kulübümüz 122 oyuncu transfer etmiştir. Bu sezona tekabül eden toplam transfer harcaması 251 milyon TL olup kulüp başına ortalama 14 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



Görüldüğü üzere, kulüp sayısı artmasına rağmen kulüp başına ortalama transfer maliyeti önemli ölçüde düşmüştür.



İkinci Transfer ve Tescil dönemi sürecinde kulüpler mevcut Takım Harcama Limitlerini gelir artışı, sermaye artışı ve transfer gelirleriyle artırmışlardır.



Ayrıca kulüplerimiz oyuncu ücretlerindeki indirim ve sözleşme fesihleriyle, bu sezona denk gelen takım harcama giderlerini düşürmüşlerdir.



Dolayısıyla yeni biten transfer dönemiyle ilgili değerlendirmelerde yukarıda belirtilen hususlar ve uygulamalar göz önünde bulundurulmalıdır.



Kamuoyunun bilgilerine sunarız.



Türkiye Futbol Federasyonu

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