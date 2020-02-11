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GeriFutbol Son Dakika | TFF'den Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili olağanüstü toplantı kararı!
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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2020 - 12:48,Son Güncelleme:/

Son Dakika | TFF'den Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili olağanüstü toplantı kararı!

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Son Dakika | TFF'den Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili olağanüstü toplantı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla olağanüstü toplantı kararı aldı.

Spor Arena Özel | Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin 2-1 galibiyetiyle sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı.

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Türkiye Futbol Federasyonu, siyah beyazlı ekibin itirazını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla olağanüstü toplantı kararı aldı.

Beşiktaş, TFF'ye yaptığı maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini IFAB'a da iletirken, perşembe günkü toplantının ardından bir sonuca varılması bekleniyor.

Neler yaşanmıştı?

Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz hafta Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'i Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının orta hakemi olarak atamıştı.



Beşiktaş taraftarıyla daha güçlü

 

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