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Son dakika: TFF'den Galatasaray ve ceza açıklaması! Sarı kırmızılı kulüp yanıt verdi...

#Galatasaray#TFF#Lokomotiv Moskova
Son dakika: TFFden Galatasaray ve ceza açıklaması Sarı kırmızılı kulüp yanıt verdi...

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında tribünleri %100 kapasiteyle açmasıyla ilgili açıklama yaptı. Galatasaray Kulübü ise resmi internet sitesi üzerinden yayıladığı metinle Türkiye Futbol Federasyonu'na cevap verdi.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü’ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. 

Öncelikle; söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır. 

Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir. 

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Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasım’dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur. 

Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu; yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu’nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü’nü bilgilendirmiştir. 

Bu kapsamda, TFF’nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. 

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

GALATASARAY'DAN TFF'YE CEVAP

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Bir UEFA müsabakası ile ilgili disiplin cezası verme yetkisi UEFA’dadır. UEFA, stadyum kapasitesi aşımı konusunda disiplin sürecini işletirken, UEFA’nın ‘Oyuna Dönüş Protokolü’nün Seyirci Kabulü Başlıklı 13. Maddesi hükümlerine göre”, UEFA maçlarında stadyumlara taraftar alınması ve maksimum taraftar limiti, ulusal/yerel yönetimlerin kararıdır " demektedir. Yani UEFA, stadyum kapasitesi aşımı nedeniyle bir disiplin cezası verecekse, yerel federasyon ve yerel yönetimlere stadyum kapasitesi ile ilgili durumu ve regülasyonu sorar.

UEFA, yerel federasyonun belirlediği kapasite aşımı varsa disiplin cezası uygulayabilir. Kulübümüzün TFF’ye yaptığı 01.11.2021 tarihli başvuruda, Türk takımlarının Avrupa’daki durumu, maçın önemi, UEFA müsabakası olması nedeniyle milli bir hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulanmış ve 9 Kasım’daki tam kapasite kararının böylesine tarihi bir maçta, 5 gün önceden uygulanması talep edilmiştir. TFF ise bu talebimizi, 9 Kasım tarihine atıf yaparak reddetmiştir.

Hal böyle iken UEFA, TFF’ye kapasite ile ilgili kararı ve regülasyona ilişkin son durumu soracak ve ona göre karar verecektir. Kararı verecek olan UEFA, belirleyici olan TFF’nin regülasyon ve kapasite kararı olacaktır.

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Yani kapasite artırma talebimiz TFF tarafından kabul görseydi, UEFA tarafından konuya ilişkin hiç bir aksiyon alınmayacak ve disiplin mekanizması işletilmeyecekti. İşbu hukuki gerçek karşısında TFF'nin bugünkü açıklaması, sorumluluktan kurtulmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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#Galatasaray#TFF#Lokomotiv Moskova

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