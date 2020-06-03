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GeriFutbol Son Dakika | TFF'den Fenerbahçe'ye onay çıkmadı!
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Futbol
Haber Giriş: 03.06.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF'den Fenerbahçe'ye onay çıkmadı!

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'ye hazırlık maçı izni vermedi. Sarı lacivertli ekip, rakip takım yerine kendi kadrosundan çıkaracağı iki takımla maç yapacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

"TFF Sağlık Kurulu’nun koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle Futbol A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır."

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Son Dakika | TFFden Fenerbahçeye onay çıkmadı

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