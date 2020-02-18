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Futbol
Haber Giriş: 18.02.2020 - 21:36,Son Güncelleme:/

Son Dakika | TFF'den Etik Kurulu Talimatı açıklaması!

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Son Dakika | TFF'den Etik Kurulu Talimatı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

Etik Kurulu Talimatı kapsamında işlemlerin yapılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı bilgisinin verildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugüne kadar kulüplerimiz ile yöneticileri ve mensuplarının basın ve yayın organları ile sosyal medyada yaptıkları bir kısım açıklamalar hakkında sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle disiplin sevk işlemleri yapılmışsa da, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu veya Tahkim Kurulu tarafından ihlal unsuru oluşmadığı yönünde değerlendirme yapılmıştır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun karar ve içtihatları doğrultusunda Futbol Disiplin Talimatı kapsamında disiplin ihlali olarak değerlendirilmeyen ve bu bilgilendirmemizden sonra yapılacak benzeri açıklamalar hakkında, Etik Kurulu Talimatı kapsamında işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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