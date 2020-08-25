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Haber Giriş: 25.08.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF'den devrim gibi karar! B Takımlar Ligi...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), B Takımlar Ligi kurulması için karar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), B Takımlar Ligi'nin kurulmasını kararlaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda alınan karar gereği, profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi kuruldu. Lige katılım isteğe bağlı olacak.

Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları da forma giyebilecek.

Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon lira ödül verilecek.

Son Dakika | TFFden devrim gibi karar B Takımlar Ligi...

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