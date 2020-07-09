MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | TFF'den bir ilk! 7 ay sonra Fenerbahçe maçında...
GeriFutbol Son Dakika | TFF'den bir ilk! 7 ay sonra Fenerbahçe maçında...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.07.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF'den bir ilk! 7 ay sonra Fenerbahçe maçında...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | TFF'den bir ilk! 7 ay sonra Fenerbahçe maçında...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçındaki yönetimiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Abdülkadir Bitigen, 7 ay sonra ilk kez bir Fenerbahçe maçına atandı. Bitigen, bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor müsabakasında düdük çalacak.

Spor Arena Detay | Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaların hakemlerini resmen açıkladı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre; bu hafta Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmaya hakem Abdülkadir Bitigen atandı.

222 GÜN SONRA FENERBAHÇE MAÇI YÖNETECEK

Abdülkadir Bitigen, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve 2-2 eşitlikle sona eren Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinin ardından ilk kez sarı lacivertli ekibin maçında düdük çalacak.

37 yaşındaki hakem böylece 7 ay 9 gün sonra ilk kez bir Fenerbahçe karşılaşmasında görev alacak.

4 DAKİKA 17 SANİYE KRİZİ

30 Kasım 2019'da İzmir'de oynanan karşılaşmada çaldığı tartışmalı düdükler sebebiyle eleştirilen Abdülkadir Bitigen, özellikle Garry Rodrigues'in Göztepe ağlarına gönderdiği beraberlik golünün VAR'da uzun süre incelenmesi nedeniyle tepki çekmişti.

Sarı lacivertli takım, Göztepe maçından bir gün sonra Garry Rodrigues'in gol sevincinin fotoğrafını paylaşmış ve söz konusu paylaşıma "Dört dakika on yedi saniye!" notunu düşerek Abdülkadir Bitigen'in VAR'daki inceleme süresine atıfta bulunmuştu.

 

 

Son Dakika | TFFden bir ilk 7 ay sonra Fenerbahçe maçında...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle