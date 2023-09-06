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Son Dakika: TFF'den Beşiktaş Park kararı! UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Ligi finali için aday gösterildi...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Uefa#Tff
Son Dakika: TFFden Beşiktaş Park kararı UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Ligi finali için aday gösterildi...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 11:49

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Park'ın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi finali veya UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Park'ın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi finali veya UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

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#Beşiktaş#Uefa#Tff

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