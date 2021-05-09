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GeriFutbol Son dakika: TFF'den Beşiktaş-Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı için seyirci kararı!
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Futbol
Haber Giriş: 09.05.2021 - 21:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: TFF'den Beşiktaş-Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı için seyirci kararı!

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Son dakika: TFF'den Beşiktaş-Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı için seyirci kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçına yüzde 30 oranında seyirci alınacağını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır."

Son dakika: TFFden Beşiktaş-Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı için seyirci kararı

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