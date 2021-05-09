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Son dakika: TFF'den Beşiktaş-Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı için seyirci kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçına yüzde 30 oranında seyirci alınacağını açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır."
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