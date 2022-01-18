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Son dakika: TFF'den Ahmet Çalık Sezonu kararı! Resmen açıklandı...

#Ahmet Çalık#TFF#Ahmet Çalık Sezonu
Son dakika: TFFden Ahmet Çalık Sezonu kararı Resmen açıklandı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun isminin Ahmet Çalık Sezonu olduğunu açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bilindiği üzere önceki yıllarda Spor Toto Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulanması Federasyonumuz tarafından 2019-2020 sezonu itibarıyla kaldırılmıştı. 

Ancak, geçtiğimiz hafta Salı günü elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz; efendiliği, örnek kişiliği, sahadaki centilmen mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanmış millî oyuncumuz İttifak Holding Konyasporlu merhum Ahmet Çalık gerek Federasyonumuz gerek kulüplerimiz gerek Konya halkı tarafından ismine yakışır şekilde anılmış ve çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. 

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Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir.

8'i A Millî olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum Ahmet Çalık'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri,  İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına tekrardan başsağlığı dileriz.

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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

KONYASPOR'DAN TFF'YE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olmuştur. 8'i A Milli olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum futbolcumuz Ahmet Çalık'ı unutmayan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.

NE OLMUŞTU?

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

NİKAH TARİHİ ALMAYA GİDİYORDU

Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı evlilik nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı. Şubat ayı için nikah tarihi almayı planlayan Çalık ve nişanlısı, yaz ayında da düğün düşünüyordu.

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İSMİ YAŞATILACAK, 6 NUMARALI FORMASI İSE MÜZEDE YER ALACAK

Yeşil-beyazlı kulüp ise Ahmet Çalık’ı ismini tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlıyor. Öte yandan genç futbolcunun giydiği 6 numara forma emekli edilerek kulüp müzesine konulacak.

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#Ahmet Çalık#TFF#Ahmet Çalık Sezonu

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