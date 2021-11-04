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Son dakika: TFF'den açıklama geldi! Galatasaray'a ceza verilecek mi?

#Galatasaray#TFF#Lokomotiv Moskova
Son dakika: TFFden açıklama geldi Galatasaraya ceza verilecek mi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında tribünleri %100 kapasiteyle açmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü’ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. 

Öncelikle; söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır. 

Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir. 

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Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasım’dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur. 

Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu; yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu’nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü’nü bilgilendirmiştir. 

Bu kapsamda, TFF’nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. 

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

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#Galatasaray#TFF#Lokomotiv Moskova

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