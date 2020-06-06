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Futbol
Haber Giriş: 06.06.2020 - 14:49,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF'de tüm testler negatif!

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Son Dakika | TFF'de tüm testler negatif!
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, tüm hakemlerin ve diğer katılımcıların corona virüsü testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur.

Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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