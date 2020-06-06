Son Dakika | TFF'de tüm testler negatif!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, tüm hakemlerin ve diğer katılımcıların corona virüsü testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur.
Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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