Son Dakika: TFF'de Stefan Kuntz için karar verildi! Kaderi belli oldu...

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A Milli Takımımız, Letonya ve Galler’le kritik maçlara çıkacak. Bu müsabakalar,teknik direktörümüz Stefan Kuntz’un da kaderini tayin edecek.

10 YIL SONRA ADANA'DA MAÇ

TFF, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 Elemeleri kapsamında 15 Ekim’de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmanın Adana’da oynanacağı belirlendi. A Milli Takım, 10 yıl aradan sonra Adana’ya ilk kez gelecek. Türkiye ile Polonya arasında 11 Aralık 1985 tarihinde oynanan özel maç ile ilk kez A Milliler’i konuk eden Adana, son olarak 15 Kasım 2013 tarihinde Ay-Yıldızlılar’ın 1-0 kazandığı Kuzey İrlanda karşılaşmasına ev sahipliği yapmıştı.

ARDA GÜLER HEYECANLI

Sezonun en çok konuşulan ismi Arda Güler, yine A Milli Takım’ın ilgi odağı oyuncularından biri. Başakşehir maçının ardından kampa katılarak hazırlıklara başlayan genç yıldız adayı, Stefan Kuntz’tan her iki maçta da şans bekleyecek.

GOLCÜ KRİZİ!

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Burak Yılmaz, A Milli Takım’dan sonra futbolu da bırakma kararı aldı. İspanya’da harikalar yaratan Enes Ünal talihsiz bir sakatlık yaşadı. Beşiktaş’ta yeniden dirilen Cenk Tosun da son maçta sakatlanınca A Milli Takım’da golcü krizi ortaya çıktı. Kuntz açıkladığı aday kadroda direkt forvet oynayabilecek iki oyuncu çağırabildi: Umut Nayir ve Umut Bozok...

EN ÖNEMLİ KOZ HALİNE GELDİ

Ümraniyespor’da kariyerinin en parıltılı dönemini yaşayan Umut Nayir, 17 golle yıldızlaştığı sezonda A Milli Takımı’nın oynayacağı Letonya ve Galler müsabaka öncesi en önemli gol kozu haline geldi. Trabzonspor’da 8 golle ligi tamamlayan Umut Bozok da yine Kuntz’un hücum hattının en ucundaki diğer alternatifi olacak.

TÜM MOTİVASYONU MİLLİ TAKIM'A ÇEVİRDİ

Adı Fenerbahçe dahil olmak üzere birçok takımla anılan Umut Nayir, menajerine transfer görüşmelerini kamp sonrası yapmak istediğini ileterek tüm motivasyonunu Milli Takım’a çevirmiş durumda.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Ay-Yıldızlılar, kritik iki maç öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Riva’da yapılan akşam idmanında takım taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Kuntz, oyuncularına skor odaklı bir çalışma yaptırırken takımın son derece istekli oldukları gözlendi. Ay-Yıldızlı ekibimizin Letonya ve Galler ile oynayacağı 2 maç, koltuğu sallanan sallanan Stefan Kuntz’un kaderini belirleyecek.

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KUNTZ'UN KADER MAÇLARI

Fanatik'in haberine göre; iki müsabakaya da galibiyet parolasıyla hazırlanan Ay-Yıldızlılar’da iki maçtan birinde puan kaybı yaşanması halinde Stefan Kuntz’un görevine son verilecek.

KREDİSİ HAYLİ AZALMIŞ DURUMDA

Katıldığı televizyon programında Kuntz’un geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ayrılık iddialarına karşın, “Hocamızla devam ediyoruz. Letonya ve Galler maçlarının sonuçları bizim için çok önemli” vurgusunda bulunmuştu. Kamuoyundaki yerli teknik adam baskısı da Kuntz’un kredisini hayli azaltmış durumda.

HAMİT ALTINTOP B PLANI YAPIYOR

Milli Takımlar’dan sorumlu TFF Yöneticisi Hamit Altıntop’un da ayrılık ihtimaline karşı B Planı üzerinde şimdiden aday çalışması yaptığı ve liste hazırlığında olduğu da gelen haberler arasında.

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