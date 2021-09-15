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GeriFutbol Son Dakika: TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti! Yardımcısı yerli olacak
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 18:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika: TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti! Yardımcısı yerli olacak

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Son Dakika: TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti! Yardımcısı yerli olacak

İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu.

Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek.

Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.

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