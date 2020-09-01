Son Dakika | TFF yönetimi ibra edildi!

Ankara’da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu’nda okunan gündem maddelerinin ardından yapılan oylamalar ile birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi.

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