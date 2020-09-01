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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2020 - 12:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF yönetimi ibra edildi!

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Son Dakika | TFF yönetimi ibra edildi!
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TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu, hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibra edildi.

Ankara’da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu’nda okunan gündem maddelerinin ardından yapılan oylamalar ile birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi.

Son Dakika | TFF yönetimi ibra edildi

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