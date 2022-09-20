Son Dakika: TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'tan Sergen Yalçın ve milli takım açıklaması!

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UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağımız maçların aday kadrosunun açıklanmasının ardından teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceğine ilişkin ortaya atılan iddialara TFF kanadından cevap geldi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, teknik direktör Stefan Kuntz'un yerine Sergen Yalçın'ın düşünüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi."

"SERGEN YALÇIN İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

A Milli Takım'ın Riva'daki kampını yerinde takip eden TRT Spor Muhabiri İbrahim Kırkayak Sergen Yalçın ile ilgili çıkan haberi ve Stefan Kuntz'un moralini Altıntop'a sorduğunu belirtti. Kırkayak, Hamit Altıntop'un haberler için "Sergen Yalçın haberleri doğru değil, gündemimizde böyle bir konu yok." dediğini aktardı.

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Stefan Kuntz, Ay-Yıldızlılar'ın başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet yaşadı.

SERGEN YALÇIN İDDİASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sinan Engin, Sergen Yalçın ile ilgili konuşarak, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." şeklinde konuşmuştu.