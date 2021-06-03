Son dakika: TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı! Kadroda 14, sahada 8...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili kararını verdi. TFF’nin dün Riva’da gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan açıklamada 8 Temmuz 2020'de alınan ancak pandemi koşulları sebebiyle 1 yıl süreyle ertelenen Süper Lig ve TFF 1. Lig yabancı kararının 2021-22 sezonundan itibaren ilan edildiği şekliyle uygulanacağı belirtildi.

KADEMELİ OLARAK AZALACAK

Buna göre; Süper Lig kulüpleri 2021-22’de en fazla 14, 2022-23’te en fazla 12, 2023-24’te en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Ancak bu futbolculardan 2021-22’de en fazla 8 futbolcu, 2022-23’te en fazla 7 oyuncu, 2023-24’te en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

TFF 1. LİG'DE 5'E DÜŞECEK

TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021- 22’de en fazla 8, 2022-23’te en fazla 5, 2023-24‘te en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan 2021-22’de 5 oyuncu, 2022-23’te en fazla 4 isim, 2023-24’te sezonunda en fazla 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecek.

KULÜPLERDEN TFF'YE YABANCI KURALI TEPKİSİ

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF’nin yabancı kuralı ve küme düşme statüsüyle ilgili kararlarına tepki gösterdi: “Taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay, TFF’ye güveni zedelemiştir. Alınan bu kararlar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir."

YERLİ FUTBOLCU TEŞVİK SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Süper Lig’de Milli Takımlar’a futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere daha sonra ilan edilecek olan kriterlere göre teşvik verilecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin futbolcu uygunluklarının detayları daha sonra ilan edilecek.

TRANSFER DÖNEMİ 10 HAZİRAN'DA RESMEN BAŞLIYOR

2021-22 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 10 Haziran 2021 tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2022’de başlayıp 1 Şubat 2022’de tamamlanacak.

2023-24'LE BİRLİKTE SÜPER LİG'DE ESKİSİ GİBİ 18 KULÜP MÜCADELE EDECEK

Süper Lig’de takım sayısı kademeli olarak düşürülecek ve lig önceki sezonlarda uygulandığı gibi 18 takımla oynatılacak. Geride kalan sezonda 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig 2021- 22 sezonunda 20 takım sahada olacak. 2022-23 sezonunda 19 takım ile 2023-24 sezonundan itibaren ise 18 takım ile lig oynanacak.

TFF 1. LİG'DE 3 SEZON 19 TAKIM YER ALACAK

TFF 1. Lig 2021-22, 2022- 23 ve 2023-24 sezonlarında 19 takım, 2024- 25 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacak.

TFF 2. LİG'DE BU YIL TAM 39 TAKIM VAR

TFF 2. Lig 2021-22’de 20 ve 19 takımlı 2 grupta toplam 39 takım, 2022-23’te 19’ar takımlı 2 grupta toplam 38 takım ve 2023-24 sezonundan itibaren 18’er takımlı 2 grupta toplam 36 takım ile oynanacak.

TFF 3. LİG 1 SEZON SONRA NORMALE DÖNECEK

TFF 3. Lig ise 2021-022 sezonunda 18’er takımlı 2 grup ve 19 takımlı 1 grup olmak üzere 3 grupta toplam 55 takım, 2022-23 sezonundan itibaren ise 18’er takımlı 3 grupta toplam 54 takım ile oynanacak.

GENEL KURUL 28 TEMMUZ'DA

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak.

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