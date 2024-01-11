×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı! Gelecek sezondan itibaren düşecek...

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Yabancı Sınırı#Süper Lig
Son dakika: TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı Gelecek sezondan itibaren düşecek...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 11:09

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yabancı kuralıyla ilgili açıklama yayımladı. Federasyondan yapılan bildiride 2024-25 sezonundan itibaren Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısının 12'ye düşürüleceği duyuruldu. Ayrıca A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunan oyunculara süre veren kulüplere "yerli futbolcu teşvik fonu" verileceği belirtildi.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sınırıyla ilgili açıklama yayımladı. Federasyon, 2024-25 sezonundan itibaren Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısının 14'ten 12'ye düşürüleceğini duyurdu.

Ayrıca A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunan futbolculara süre veren kulüplere yerli futbolcu teşvik fonu verileceği de açıklandı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSpor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi: 65 senelik rekorlar hedefte | Galacticos formu, Galacticos oyunuSpor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi: 65 senelik rekorlar hedefte | Galacticos formu, Galacticos oyunuHaberi Görüntüle

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

Son dakika: TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı Gelecek sezondan itibaren düşecek...

YERLİ AKADEMİLERDEN YETİŞTİRİLEN OYUNCU ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

3) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

Gözden KaçmasınSivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta Sivasspor Galatasaray maçı muhtemel 11’ler dikkat çekti Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanaldaSivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Galatasaray maçı muhtemel 11’ler dikkat çekti! Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda?Haberi Görüntüle

4) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

YERLİ OYUNCU OYNATANA TEŞVİK VERİLECEK

5) 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyonumuzca "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir.

Gözden KaçmasınReal Madridde Arda Gülerden EURO 2024 mesajı: Güzel günler bizi bekliyor | Carlo Ancelotti: Bu yetenek için ailesine müteşekkirizReal Madrid'de Arda Güler'den EURO 2024 mesajı: Güzel günler bizi bekliyor | Carlo Ancelotti: Bu yetenek için ailesine müteşekkirizHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#Yabancı Sınırı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!