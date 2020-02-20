Son Dakika | TFF, Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki erteleme maçlarının tarihini açıkladı. Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart Çarşamba saat 20:00'de oynanacak. Göztepe-ile Çaykur Rizespor ise 17 Mart Salı saat 20:00'de karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 19’uncu haftasında Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ve ligin 21’inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen Göztepe - Çaykur Rizespor maçlarının tarihlerini açıkladı.
TFF’den yapılan açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de; Göztepe - Çaykur Rizespor müsabakası ise 17 Mart Salı günü saat 20.00’de oynanacak.
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