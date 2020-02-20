MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | TFF, Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı!
GeriFutbol Son Dakika | TFF, Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.02.2020 - 18:09,Son Güncelleme:/

Son Dakika | TFF, Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | TFF, Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki erteleme maçlarının tarihini açıkladı. Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart Çarşamba saat 20:00'de oynanacak. Göztepe-ile Çaykur Rizespor ise 17 Mart Salı saat 20:00'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 19’uncu haftasında Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ve ligin 21’inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen Göztepe - Çaykur Rizespor maçlarının tarihlerini açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de; Göztepe - Çaykur Rizespor müsabakası ise 17 Mart Salı günü saat 20.00’de oynanacak.

Son Dakika | TFF, Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle