Son Dakika: TFF VAR kayıtlarını ilk kez açıkladı! Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarında hakemler ne konuştu?

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Türkiye Futbol Federasyonu, hakem yönetimleriyle gündeme damga vuran Demir Grup Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakalarına ilişkin VAR kayıtlarını açıkladı.

Futbol kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerini gidermek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, bu hamlesiyle birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez maçlara ait VAR kayıtlarını açıklayarak milat niteliğinde karara imza atmış oldu.

TFF, Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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"POZİSYON OFSAYT MI BANA ONU SÖYLEYİN!"

Kayıtlara göre çok konuşulan Sivas-Galatasaray maçında Erkan Özdamar, Özgüç Türkalp'e: "Pozisyon ofsayt mı bana onu söyleyin!" sorusunu yöneltiyor. Özgüç Türkalp ise "Ofsayt!" yanıtını veriyor.

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarına göre Sivasspor'un Galatasaray karşısında attığı gol Nelsson, pozisyondaki ikinci adam olarak kabul edildiği için ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sivasspor - Galatasaray maçının VAR diyaloğu:

- VAR: Burada ofsaytımsı bir şey olabilir. İlk vuruş anına gel ofsayta bakıyoruz. Gol çizgisine gel... Kontrol ediyoruz. 10 numaranın bir etkisi var mı? Gol müdahalesine giriyor mu? Girmiyor. Nelsson'a giriyor mu? Ona bakıyoruz... Bu vurduğu anda en son adamın vücudu bu,ofsayt değil mi? Daha yakın... Vurduğu anda... Nelsson'un şu ayağını bana bir göster. Nelsson'un en son uzvu bu, öbür açıyı getir... En son uzvu bu... Şu adam ofsayt.

- VAR: Erkan! Pozisyonda potansiyel ofsayt incelemesi için seni incelemeye davet ediyorum. Burada çizebilecek miyiz? Birinci adamın en son uzvu bu, ikinci adamın uzvu da bu. Birinci adam Nelsson'a müdahale ediyor.

- Erkan Özdamar: Çok net. Sizin fikri de fsayt değil mi? Öncesinde teması var. Robin Yalçın değil mi? Robin Nelsson'a temas ediyor. Bu adam ofsayt pozisyonunda değil mi? Sacha Boey'in ayağına baktınız mı? Ağabey burada ofsayt var mı bana onu söyleyin.

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- VAR: Ayakları tam olarak göremiyoruz. Nelsson'un omzunu çizgide kabul ediyoruz. Ofsayt... İlk pozisyonda da Yatabare Nelsson'a müdahale ediyor.

- Erkan Özdamar: Tamam burada ofsayt var mı yok mu sen bunu söyle.

- VAR: Ofsayt var. Ayak Nelsson'un önünde. Kale sahasında iki adam için de ofsayt pozisyonu var. İlk anda Yatabare'nin Nelsson ile girdiği pozisyon da ofsayt.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR kayıtları ise şöyle;

VAR: Bak bak bak kafayı gördün mü? Kartı göstermek üzere şimdi. Sarı verdi... Bir daha göstersin, bir daha göstersin... Atilla ne gördün sen?

Atilla Karaoğlan: Ağabey hafif bir dokunuyor, şiddet yok.

VAR: İttiriyor gibi mi görüyorsun? Atilla sana inceleme veriyorum inceleme.

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Atilla Karaoğlan: Ağabey hafif bir ittiriyor. Şiddet var mı?

VAR: Var, burnuna vuruyor bariz şekilde.

Atilla Karaoğlan: Ben ittiriyor olarak görüyorum. Normal hızda oynat teması gördüm zaten. Burnuna dokunuyor ya şiddet yok.

VAR: Burnuna net kafa attığını görüyorum ben de.

Atilla Karaoğlan: Normal hızda oynatsana, geniş açıdan oynatsana... Bu açı iyi... Ağabey abartıyor ya ben sarıda kalacağım tamam?

VAR: Karar senin tamam.

ÇALIMBAY: PUANIMIZ GİTTİ, BELKİ DE MAÇI KAZANACAKTIK

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, VAR kayıtları açıklandıktan sonra yayıncı kuruluş canlı yayınına başlanarak açıklamalar yaptı:

Dinliyorum, izliyorum ama boşuna bakıyoruz. Biz kenarda gördük Nelsson'un direği tutarak durduğunu. Bunları konuşmaya gerek yok. Maçtan sonra söyledik, bilen varsa sebebini söylesin dedik. En az 50 yorumcu hepsi baktı bir tane şey bulamadı. Yine baktı, yok işte bir şey. Bu Sivassspor'a yapılmış bir haksızlık. Göz göre göre puanımız gidiyor. Olay bu.

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Şu maç, bizi Konya'ya eksik getirdi. Bu gerginblikten dolayı iki oyuncumuz kart görüp cezalı duruma düştü. Onlardan yararlanamıyoruz. Artık bunun konuşulmasına gerek yok. Her şey belli, ortada. Herkes konuşuyor ama Sivasspor'un hakkı maalesef gitti. Avrupa'da gidiyoruz, ligde de sıkıntı yaşıyoruz. Şiddetle puana ihtiyacımız varken puanımız gidiyor. Belki de maçı kazanacaktık. Yazık yani gerçekten.



SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇINDA NELER OLMUŞTU?

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray mücadelesinin 49. dakikasında ev sahibi ekibin iptal edilen golü büyük tartışma yaratmıştı. Demir Grup Sivasspor'un Ulvestad ile bulduğu gol, VAR müdahalesiyle pozisyonu izleyen orta hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edilmişti.

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Erkan Özdamar'ın VAR'dan gelen tavsiye üzerine verdiği iptal kararının gerekçesi futbol kamuoyu tarafından anlaşılamazken, Demir Grup Sivasspor cephesi karşılaşmada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle müsabakanın tekrarı için TFF'ye başvurmuştu.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonda maç daha bitmeden gündeme oturmuştu. Beşiktaş forması giyen N'Koudou, ikili mücadeleye girdiği rakibi Kitsiou'ya yaptığı hareket neticesinde sarı kartla cezalandırılmıştı.

Müsabakanın orta hakemi Atilla Karaoğlan'ın sarı kartına başvurması üzerine VAR'dan izleme çağrısı yapılmış ancak Karaoğlan, pozisyonu tekrar izlemesine rağmen kararını değiştirmeyerek sarı kartla devam etmişti. Bu karar, karşılaşmanın önüne geçmiş ve günlerce tartışılmıştı.