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GeriFutbol Son Dakika | TFF Tahkim Kurulu, Vedat Muriqi ile Yusuf Günay'ın cezasını onadı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 19:53,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF Tahkim Kurulu, Vedat Muriqi ile Yusuf Günay'ın cezasını onadı

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Son Dakika | TFF Tahkim Kurulu, Vedat Muriqi ile Yusuf Günay'ın cezasını onadı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay'ın cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muriqi'e verdiği 2 maç men cezasını onadığı bildirildi.

Maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı PFDK'nin 4 bin 500 lira para cezası verdiği Yusuf Günay'ın cezasının da kurul tarafından onandığı kaydedildi

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