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Haber Giriş: 26.08.2020 - 18:51 | Son Güncelleme:

Son dakika | TFF, Süper Lig'in başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı

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Son dakika | TFF, Süper Lig'in başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
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TFF, Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacağını açıkladı. İlk yarı 24 Ocak'ta sona erecek ve 29 Ocak'ta ikinci yarı maçları başlayacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Sezon ise 16 Mayıs'ta sona erecek.

TFF, 2020-21 sezonu Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamalarını açıkladı.

Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. LİG 11 EYLÜL'DE BAŞLAYIP 8 MAYIS'TA BİTECEK
TFF 1. Lig, 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak. TFF 2. Lig 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig ise 19 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak. TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

Son dakika | TFF, Süper Ligin başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı

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