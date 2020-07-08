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Futbol
Haber Giriş: 08.07.2020 - 18:53,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF, Süper Lig'de yeni sezon yaz transfer dönemlerini duyurdu!

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Son Dakika | TFF, Süper Lig'de yeni sezon yaz transfer dönemlerini duyurdu!
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı. 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

İşte TFF'nin açıklaması;

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.

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