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Son Dakika | TFF, Süper Lig'de yeni sezon yaz transfer dönemlerini duyurdu!
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı. 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.
İşte TFF'nin açıklaması;
2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.
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