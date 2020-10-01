Son dakika | TFF, Süper Lig ve kupa statüsünde değişikliğe gitti

Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği kabul edildi.

Buna göre, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşmalar tek maç üzerinden yapılacak. Müsabakada 90 dakikada eşit bozulmaması 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak.

Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak.

Türkiye Kupası ilk turdan finale kadar tek maç üzerinden oynanacak. Süper Lig'i ilk 2 sırada bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa Ligi'ne, ligi 3 ve 4. sıralarda bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.