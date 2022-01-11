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Son Dakika: TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı! En yüksek bütçe...

#Harcama Limitleri#TFF#Süper Lig
Son Dakika: TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı En yüksek bütçe...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini belirledi. En yüksek bütçeye sahip kulüp, yüzde 25 sapma payı da dahil olmak üzere Fenerbahçe oldu.

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Buna göre yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 387 milyon 060 bin 950 TL.

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İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri;

Son Dakika: TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı En yüksek bütçe...

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#Harcama Limitleri#TFF#Süper Lig

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