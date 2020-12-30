Son Dakika | TFF, Süper Kupa finalinin tarihini açıkladı
Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa maçının tarihi ve saati açıklandı.
Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa maçının tarihi belli oldu.
Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa 2020, 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20.45'te günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak."
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