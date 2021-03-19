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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika: TFF resmen duyurdu! Bir hakem pozitif...

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Son Dakika: TFF resmen duyurdu! Bir hakem pozitif...

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, bir üst klasman hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve herhangi bir semptom göstermemesine rağmen tedbir amaçlı karantinaya alındığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, bir üst klasman hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve herhangi bir semptom göstermemesine rağmen tedbir amaçlı karantinaya alındığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu

 

Son Dakika: TFF resmen duyurdu Bir hakem pozitif...

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