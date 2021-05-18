Son Dakika: TFF resmen açıkladı! Mohamed Zeki Amdouni İsviçre'yi seçti...

İŞTE O AÇIKLAMA

"Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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