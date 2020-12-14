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GeriFutbol Son Dakika | TFF resmen açıkladı! Karantina süresi kısaldı, 11. gün sahaya...
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Haber Giriş: 14.12.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF resmen açıkladı! Karantina süresi kısaldı, 11. gün sahaya...

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Son Dakika | TFF resmen açıkladı! Karantina süresi kısaldı, 11. gün sahaya...
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TFF'den yapılan bildiriye göre; Semptomsuz kişiler 10. günkü testlerinin negatif olması halinde 11. gün sahalara dönebilecek. 10. günkü testi pozitif olursa oyuncu peş peşe 2 negatif sonuç halinde sahaya dönebilecek.

TFF, Covid-19 testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya çıkabileceğini açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."

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