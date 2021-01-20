Son Dakika | TFF resmen açıkladı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi...
Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı. 24. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
TFF, Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programlarını açıkladı. 22. haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ 6 ŞUBAT'TA
24. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi saat 19.00'da, 27. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ise 28 Şubat Pazar günü yine saat 19:00'da oynanacak.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle