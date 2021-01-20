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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF resmen açıkladı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi...

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Son Dakika | TFF resmen açıkladı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi...
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Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı. 24. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

TFF, Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programlarını açıkladı. 22. haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ 6 ŞUBAT'TA
24. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi saat 19.00'da, 27. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ise 28 Şubat Pazar günü yine saat 19:00'da oynanacak.

Son Dakika | TFF resmen açıkladı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi...

Son Dakika | TFF resmen açıkladı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi...
Son Dakika | TFF resmen açıkladı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi...
Son Dakika | TFF resmen açıkladı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi...
Son Dakika | TFF resmen açıkladı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi...
Son Dakika | TFF resmen açıkladı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi...
Son Dakika | TFF resmen açıkladı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi...
Son Dakika | TFF resmen açıkladı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi...

Son Dakika | TFF resmen açıkladı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi...

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