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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF resmen açıkladı! Bir üst klasman hakemi pozitif...

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Son Dakika | TFF resmen açıkladı! Bir üst klasman hakemi pozitif...
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Türkiye Futbol Federasyonu, bir üst klasman hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedbir amaçlı karantinaya alındığını açıkladı.

Futbolda bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulundan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen rutin kontrollerde bir üst klasman hakemin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.

Hakemde, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandı. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemin, yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecek.

 

Son Dakika | TFF resmen açıkladı Bir üst klasman hakemi pozitif...

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