Son Dakika: TFF resmen açıkladı! Bir Süper Lig hakemi pozitif...

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Türkiye Futbol Federasyonu, bir Süper Lig hakeminin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

MAÇIN HAKEMİ DEĞİŞTİ

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu.



Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Başakşehir’i ağırlayacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından maçta düdük çalacak Mete Kalkavan’ın yerine Volkan Bayarslan’ın atandığı açıklandı. Kalkavan’ın bu maçta yardımcılığını İlker Takpak ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

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19 Ocak Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.