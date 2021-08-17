Son Dakika: TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Marcao, Ali Koç ve Beşiktaş...

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao Teixeira, GZT Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na ’saldırısı’ nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca Beşiktaş’ı; ’çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler’ nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Adana Demirspor maçındaki ’talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler şöyle:



"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 13.08.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 3/3 ve 6/8 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 14.08.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 6/8 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



3- ALTAY Kulübü’nün 14.08.2021 tarihinde oynanan ALTAY-YUKATEL KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 6/8 ve 4/2 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



4- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü’nün 14.08.2021 tarihinde oynanan ALTAY-YUKATEL KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 4/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



5- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü’nün 14.08.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 6/8 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



6- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü’nün 15.08.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 6/8 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 15.08.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 6/8 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı MURAT SANCAK’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 15.08.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 6/8 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



9- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 16.08.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



10- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 16.08.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 6/8 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



11- GZT GİRESUNSPOR Kulübü’nün 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 6/6 ve 6/8 maddeleri ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 9/1 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



12- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA’nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."