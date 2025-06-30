Son dakika: TFF, harcama limitlerini açıkladı!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de yer alan kulüplerin 2025-2026 sezonu harcama limitlerini açıkladı.

Galatasaray, 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu. Kurul tarafından Fenerbahçe’ye 4 milyar 816 milyon 196 bin 233 TL, Beşiktaş'a 3 milyar 397 milyon 251 bin 589 TL harcama limiti verildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Kulüp Lisans Kurulu, 30 Haziran 2025 tarihli toplantısında 2025-2026 Sezonu 1.Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.



30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen 1.Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

TFF tarafından açıklanan liste şu şekilde;

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Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda 1. Lig'de yer almamış ( Süper Lig'den düşen ve 2.Lig'den çıkan ) kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunda 1. Lig'de yer alan kulüplerin T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak suretiyle hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

**Sıralama, 2024-2025 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."