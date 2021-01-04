MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | TFF harcama limitlerini açıkladı!
GeriFutbol Son Dakika | TFF harcama limitlerini açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.01.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF harcama limitlerini açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin devre arası transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı.

İşte Süper Lig Kulüplerinin Harcama Limitleri (İlk sayı limit, ikinci sayı %15 sapmalı limit)

1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 243.120.710 - 279.588.816

2.TRABZONSPOR A.Ş. 178.678.204 - 205.479.935

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 294.195.196 - 338.324.475

4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 198.222.737 - 227.956.148

5.AYTEMİZ ALANYASPOR 97.799.097 - 112.468.961

6.GALATASARAY A.Ş. 434.336.995 - 499.487.545

7.FENERBAHÇE A.Ş. 356.433.786 - 409.898.854

Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor

8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 136.137.671 - 156.558.322

9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 101.713.928 - 116.971.017

10.KASIMPAŞA A.Ş. 125.868.114 - 144.748.331

11.GÖZTEPE A.Ş. 79.831.274 - 91.805.965

12.GENÇLERBİRLİĞİ 64.299.471 - 73.944.392

13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 94.241.155 - 108.377.328

14.YUKATEL DENİZLİSPOR 94.243.985 - 108.380.583

15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 152.137.575 - 174.958.211

16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 92.275.743 - 106.117.104

17.HES KABLO KAYSERİSPOR 60.427.441 - 69.491.557

18.MKE ANKARAGÜCÜ 83.311.853 - 95.808.631

19.HATAYSPOR 92.148.829 - 105.971.153

20.B.B.ERZURUMSPOR 92.148.829 - 105.971.153

21.FATİH KARAGÜMRÜK 92.148.829 - 105.971.153

 

Son Dakika | TFF harcama limitlerini açıkladı

Son Dakika | TFF harcama limitlerini açıkladı

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle