Son dakika: TFF, Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını açıkladı!

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelmişti. Müsabaka; sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, konuk ekip Adana Demirspor 33. dakikada sahadan çekilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, yarıda kalan maçın VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF'den yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

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İŞTE HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR İLE VAR HAKEMİ JAKOB SUNDBERG ARASINDAKİ KONUŞMA

VAR: Potansiyel ofsayt. Olası bir penaltı. Olası bir elle oynama. Bakalım.

VAR: Diğer pozisyona bakalım.

VAR: Kontrol ediyorum.

Oğuzhan Çakır: Kontrol edilecek.

VAR: Tam hızda oynat. Başka açısı var mı?

VAR: Oğuzhan kontrol tamamlandı. Penaltı teyit edildi.

Oğuzhan Çakır: Penaltı. Tamam.

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