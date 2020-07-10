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Haber Giriş: 10.07.2020 - 15:01,Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF, Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemini değiştirdi!

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Son Dakika | TFF, Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemini değiştirdi!
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TFF, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemini değiştirdi. Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgide, daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklanan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık'ın görev yapacağı belirtildi.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelede dördüncü hakemliği ise Erkan Özdamar üstlenecek.

Son Dakika | TFF, Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemini değiştirdi

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