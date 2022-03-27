Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: TFF eski başkanı Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti

#TFF#Yılmaz Tokatlı#Türkiye Futbol Federasyonu
Son dakika: TFF eski başkanı Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

TFF'nin internet sitesinde Tokatlı'nın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yılmaz Tokatlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

1980-1984 yılları arasında TFF Başkanlığı görevini yürüten Tokatlı, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Yılmaz Tokatlı'nın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Son dakika: TFF eski başkanı Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#Yılmaz Tokatlı#Türkiye Futbol Federasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı