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Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | TFF, bir üst klasman hakeminin koronavirüse yakalandığını açıkladı!

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Son Dakika | TFF, bir üst klasman hakeminin koronavirüse yakalandığını açıkladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada bir üst klasman hakeminin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

TFF'den  yapılan açıklama şu şekilde;

''Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.
 
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 
TFF Sağlık Kurulu''

Son Dakika | TFF, bir üst klasman hakeminin koronavirüse yakalandığını açıkladı

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