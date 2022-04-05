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Son Dakika: TFF başkanlık seçimi ne zaman? Tarih belli oldu

#TFF#Seçim#TFF Başkanlık Seçimi
Son Dakika: TFF başkanlık seçimi ne zaman Tarih belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi 16 Haziran’da yapılacak. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı 16 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da seçilecek.

Nihat Özdemir'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanının belirleneceği tarih belli oldu.

Yeni TFF Başkanı'nın belirleneceği Olağanüstü Genel Kurul 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Nihat Özdemir, dün istifa kararı almış ve yerine vekaleten Başkan Vekili Servet Yardımcı göreve gelmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF Yönetim Kurulu bugün bir araya geldi. Toplantıda yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Genel Kurul'un 16 Haziran'da yapılması kararı alındı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Servet Yardımcı başkanlığında bugün toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu toplantısında; TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Ankara’da yapılması kararlaştırılmıştır.

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Toplantıda Olağan Seçimli Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Genel Kurul gerçekleştirilecektir.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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#TFF#Seçim#TFF Başkanlık Seçimi

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