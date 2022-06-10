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Son dakika: TFF başkanlığı için 9 aday! İsimler...

#TFF#TFF Başkanı#TFF Başkanlık Seçimi
Son dakika: TFF başkanlığı için 9 aday İsimler...

Türkiye Futbol Federasyonu, 16 Haziran'da yapılacakı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık 9 kişinin aday olduğunu açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi hükümleri kapsamında, 09 Haziran 2022 tarihinde sona erdi.

TFF Başkan Adaylığı için TFF Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Ufuk AKÇEKAYA
2. Ramazan ATAŞ
3. Mehmet BÜYÜKEKŞİ
4. Gökhan KIZILTAN
5. Sedat OLCA
6. Hayati ÖZGÜL
7. Ayhan SAĞALTICI
8. Cemal TARANCI
9. Hüseyin YANGIN

ADAYLIK İÇİN GENEL KURUL GÜNÜ BEŞTE BİR İMZA GEREKLİ

TFF'nin açıkladığı başkan adayları, 16 Haziran'da yapılacak genel kurul toplantısında delegelerin beşte birinin yazılı teklifini Genel Kurul Divan Kurulu'na sunmak zorunda. Aksi halde, başvuru sahiplerinin başkan adaylıkları düşecek.

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#TFF#TFF Başkanı#TFF Başkanlık Seçimi

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