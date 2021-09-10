Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni teknik direktör açıklaması! Şenol Güneş sonrası...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından ilk kez konuştu.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, yeni teknik adam için çalışmalara başladıklarını ve kafalarında bir isim olduğunu belirtti.

Özdemir, "Şenol Hoca ile dostça ayrıldık, emekleri için teşekkürler. Yeni hoca için çalışmalar devam ediyor. Yerli yabancı konusu şu an için gündemimizde değil. Kimsenin iyi bir hocayla anlaşacağımıza dair şüphesi olmasın, kafamızda bir isim var." ifadelerini kullandı.