MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması!
GeriFutbol Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 27.07.2021 - 19:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralı ve yayıncı kuruluş hakkında açıklamalar yaptı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir; yabancı kuralı, limitler ve yayıncı kuruluş hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yabancı kuralı sayısında bir değişime gitmediklerini belirten Özdemir, "Yayıncı kuruluş, 2020-21 sezonunda ödemesi gereken miktarın tamamını ödedi ve biz de kulüplerimize dağıttık. 2021-22 sezonu için beIN SPORTS'la görüşmelerimiz devam ediyor. En geç 1 hafta içinde görüşmelerimizi tamamlayacağız ve kulüplerden görüş alacağız. Yabancı kuralında hiçbir değişiklik yok. 8+6 kuralı devam edecek." dedi.

HARCAMA LİMİTLERİ

Harcama limitlerinde aşımı yüzde 25 olarak belirlediklerini kaydeden Özdemir, "Limitlere, elimizden gelen bütün yardımları yaptık. Artımları %25 olarak açıkladık. Kuru, 2020-21 sezonunun ortalama rakamı olarak aldık. Kuru da sabitleyerek, harcama limitlerinde elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi